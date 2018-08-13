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Выясняются обстоятельства смерти срочного военнослужащего — обвинение предъявлено 2 лицам

Выясняются обстоятельства смерти срочного военнослужащего — обвинение предъявлено 2 лицам

В 3-м гарнизонном следственном отделе Главного военного  следственного Управления  СК РА по уголовному делу  о смерти  срочного военнослужащего Гранта Мангасаряна  обвинение  предъявлено еще 1  лицу – завскладом ракетно-артиллерийского вооружения воинской части.

Об этом Арменпресс сообщили в  СК РА. 

Ранее СК РА  сообщил, что  на складе N-ской  части 4 ноября 2017г. в районе 12:10 часов в  результате взрыва  военнослужащий обязательной срочной  службы, рядовой  Грант Мангасарян получил осколочные ранения, несовместимые  с жизнью. Завскладом, контрактник Г.Хьюснунц и военнослужащий обязательной срочной  службы, рядовой С.Алумян получили телесные повреждения  разной  степени тяжести и были доставлены в госпиталь.

На основании данных следствия были выяснены  причины  взрыва, получены  данные о служебной халатности  полномочных лиц, определен круг предполагаемых участников преступления. 

В частности, согласно полученным фактическим данным, начальник службы  ракетно-артиллерийского вооружения майор А.Григорян, нарушив  правила хранения оружия  и боеприпасов, не имея права принять на склад  приведенные в  боевую готовность противотанковые  кумулятивные  гранаты  РКГ-3, после  военных действий в  2016г. принял их на склад, о чем не  доложил начальству. 

Игнорируя запрет на разбор и техническую работу с  любым видом оружия, 4 ноября 2017г. завскладом, контрактнику, мл.сержантуГ.Хьюснунцу поручил привести гранаты  в  небоевое состояние и разместить по ящикам. Последний, обязанный держать гранаты  РКГ-3 в закрытых ящиках и исключить любые  действия  по разбору  складского оружия, привел гранаты  в нерабочее состояние  и сложил в  ящики. 

Более того, привлек  к  этой  работе других военнослужащих, в том числе  и Г Мангасаряна. В результате  в тот же  день произошел взрыв противотанковых гранат, и Г.Мангасарян скончался на месте от полученных ран.  

На основании полученных данных Г.Хьюснунцу предъявлено обвинение  по ст.374 УК РА.

Ранее по уголовному  делу  было предъявлено обвинение А.Григоряну – по ч.2 ст.376 УК РА.

Следствие  продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 




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