Выясняются обстоятельства смерти срочного военнослужащего — обвинение предъявлено 2 лицам

В 3-м гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного Управления СК РА по уголовному делу о смерти срочного военнослужащего Гранта Мангасаряна обвинение предъявлено еще 1 лицу – завскладом ракетно-артиллерийского вооружения воинской части.

Об этом Арменпресс сообщили в СК РА.

Ранее СК РА сообщил, что на складе N-ской части 4 ноября 2017г. в районе 12:10 часов в результате взрыва военнослужащий обязательной срочной службы, рядовой Грант Мангасарян получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Завскладом, контрактник Г.Хьюснунц и военнослужащий обязательной срочной службы, рядовой С.Алумян получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в госпиталь.

На основании данных следствия были выяснены причины взрыва, получены данные о служебной халатности полномочных лиц, определен круг предполагаемых участников преступления.

В частности, согласно полученным фактическим данным, начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения майор А.Григорян, нарушив правила хранения оружия и боеприпасов, не имея права принять на склад приведенные в боевую готовность противотанковые кумулятивные гранаты РКГ-3, после военных действий в 2016г. принял их на склад, о чем не доложил начальству.

Игнорируя запрет на разбор и техническую работу с любым видом оружия, 4 ноября 2017г. завскладом, контрактнику, мл.сержантуГ.Хьюснунцу поручил привести гранаты в небоевое состояние и разместить по ящикам. Последний, обязанный держать гранаты РКГ-3 в закрытых ящиках и исключить любые действия по разбору складского оружия, привел гранаты в нерабочее состояние и сложил в ящики.

Более того, привлек к этой работе других военнослужащих, в том числе и Г Мангасаряна. В результате в тот же день произошел взрыв противотанковых гранат, и Г.Мангасарян скончался на месте от полученных ран.

На основании полученных данных Г.Хьюснунцу предъявлено обвинение по ст.374 УК РА.

Ранее по уголовному делу было предъявлено обвинение А.Григоряну – по ч.2 ст.376 УК РА.

Следствие продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.