Хаменеи выступил против проведения переговоров между Ираном и США

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи выступил против проведения переговоров с Соединенными Штатами. Как передает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Twitter в понедельник.

"Я запрещаю вести переговоры с Америкой", - сказал Хаменеи. При этом он отметил, что переговоры с США возможны "лишь тогда, когда Иран будет уверен, что Вашингтон его не обманет". "Сегодня такой уверенности нет", - резюмировал он.

Духовный лидер подчеркнул, что "США нарушили договоренности по ядерной сделке после того, как получили то, что им нужно". "Выход Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий доказывает, что Вашингтону нельзя доверять", - отметил он.





