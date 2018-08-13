Решением Высшего судебного совета от 9 августа 2018г. Карен Поладян назначен главой Судебного департамента.

Об этом Арменпресс сообщили в Судебном департаменте.

Карен Поладян родился в 1977г. в Ереване.

1999— окончил юридический факультет ЕГУ.

1999-2001— служил в рядах АО Арцаха.

2001-2003— окончил магистратуру ЕГУ.

2006— окончил аспирантуру Института философии, социологии и права НАН РА.

2007-2009— окончил Финансовую академию.

Автор 3 научных статей.

Трудовая деятельность

2001-2003— Минюст РА, советник 1 класса.

2003-2004— Минюст РА, государственно-правовой отдел Управления экспертиз правовых актов, специалист 1 класса.

2004-2005— Минюст РА, государственно-правовой отдел Управления экспертиз правовых актов, ведущий специалист.

2005-2007—Минюст РА, Управления экспертиз правовых актов, завотделом экономического законодательства.

2007-2012— Судебный департамент РА, начальник Управления итогов судебной практики.

2012-2014— Судебный департамент РА, первый замначальника, секретарь Совета председателей судов.

26.09.2013- 26.03.2014—и.о. главы Судебного департамента.

2014-2018— глава Судебного департамента.

06.08.2007-14.07.2011— по предложению Совета председателей судов указом ՆՀ-191-Ա от 03.08.2007г. назначен членом ЦИК.

С 2006г. преподает в магистратуре НАН РА.

Указом президента РА ՆՀ-467-Ա от 14.06.2016г. Карену Поладяну присвоен ранг высшего советника судебной службы 2 класса.

Беспартийный.

Женат, имеет 2 детей.