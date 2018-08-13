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Карен Поладян назначен главой Судебного департамента

Карен Поладян назначен главой Судебного департамента

Решением Высшего судебного совета от 9 августа 2018г. Карен Поладян назначен главой Судебного департамента.

Об этом Арменпресс сообщили в  Судебном департаменте.

 

Карен Поладян родился в 1977г. в Ереване.

1999— окончил юридический факультет ЕГУ.

1999-2001— служил в рядах АО Арцаха.

2001-2003— окончил магистратуру ЕГУ.

2006— окончил аспирантуру Института философии, социологии и права НАН  РА.

2007-2009— окончил Финансовую академию.

Автор 3  научных статей.

 

Трудовая деятельность

2001-2003— Минюст РА, советник  1 класса.

2003-2004— Минюст РА, государственно-правовой отдел Управления  экспертиз правовых актов, специалист 1 класса.

2004-2005— Минюст РА, государственно-правовой отдел Управления  экспертиз правовых актов, ведущий специалист.

2005-2007—Минюст РА, Управления  экспертиз правовых актов, завотделом экономического законодательства. 

2007-2012— Судебный департамент РА, начальник Управления итогов  судебной практики.

2012-2014— Судебный департамент РА, первый замначальника, секретарь Совета  председателей судов.

26.09.2013- 26.03.2014—и.о. главы Судебного департамента.

2014-2018— глава Судебного департамента.

06.08.2007-14.07.2011— по предложению Совета  председателей  судов  указом ՆՀ-191-Ա  от 03.08.2007г.  назначен членом ЦИК.

С 2006г. преподает в магистратуре  НАН РА.

Указом президента  РА ՆՀ-467-Ա  от 14.06.2016г. Карену Поладяну присвоен ранг высшего советника судебной службы  2 класса.

Беспартийный.

Женат, имеет 2 детей.




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