Время в Ереване: 11:07:36,   13 Август

СМИ: Жан-Поль Бельмондо может вернуться к работе в кино

СМИ: Жан-Поль Бельмондо может вернуться к работе в кино

85-летний французский актер Жан-Поль Бельмондо заявил о своей готовности вновь вернуться к работе в кино. Как передает Арменпресс, об этом он сообщил в интервью, опубликованном в понедельник региональной газетой Corse-Matin. Сейчас Бельмондо отдыхает на Корсике, в городе Сен-Флоран (северная часть острова).

"В данное время я нигде не снимаюсь, окончательной договоренности об участии в фильме еще не достигнуто. Но я размышляю над целым рядом предложений, а также надеюсь, что мне будут сделаны новые предложения", - сказал Бельмондо. Он отвечал на вопрос относительно появившихся утверждений о том, что он сыграет в новой ленте режиссера Фабьена Онтеньенте, автора широко популярной во Франции кинокомедии "Кэмпинг" (2006 г.).

"У меня есть желание сниматься в кино, эта страсть, по-существу, никогда меня и не покидала. Но в то же время я хочу, чтобы все это было хорошо организовано", - отметил Бельмондо, подчеркнув, что "верит в будущее". 



 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации