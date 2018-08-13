Меркель: никто не заинтересован в экономической дестабилизации Турции

Германия хочет, чтобы экономика Турции развивалась, в дестабилизации никто не заинтересован. Как передает Арменпресс, об этом заявила в понедельник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Денисом Звиздичем.

"Никто <...> не заинтересован в экономической дестабилизации Турции", - сказала она. "Мы получаем выгоду от стабильной экономической обстановки возле [внешних границ] Европы", - отметила канцлер. "ФРГ хочет видеть процветающую с точки зрения экономики Турцию, это в наших интересах", - заключила Меркель.





