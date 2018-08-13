Мексиканец попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой рисунок в мире

Мексиканский художник Алехандро Ривера Каньяс попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой рисунок, сделанный одним человеком. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Excelsior.

Площадь полотна, написанного Риверой Каньясом, составила 289 кв. м. Центральным элементом композиции является изображение Памятника Революции, установленного в центре Мехико в память о событиях 1910-1917 годов. Именно на площадке возле этого монумента и состоялась презентация произведения художника, которое официально зарегистрировал региональный представитель Книги рекордов Гиннесса.

Художник отметил, что написал огромное полотно, чтобы таким образом заявить в очередной раз о Мехико на весь мир, а Памятник Революции, по его словам, является одним из символов мегаполиса. На рисунке, помимо изображения монумента, также присутствуют сюрреалистические элементы: летающий бык, дракон, НЛО и единорог.

Работа над рисунком заняла два месяца: в среднем художник тратил более восьми часов в день. Он разделил масштабный рисунок на 17 частей, над каждой из которых работал отдельно.

Предыдущий рекорд самого большого в мире рисунка, сделанного одним человеком, принадлежал художнику из Индии. Он нарисовал картину площадью 280 кв. м.





