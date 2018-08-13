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Глава МИД Ирана заявил, что давление США не изменит политику Тегерана в регионе

Глава МИД Ирана заявил, что давление США не изменит политику Тегерана в регионе

Попытки экономического давления и угрозы со стороны США никогда не заставят Иран изменить свою политику в ближневосточном регионе. Как передает Арменпресс, об этом телеканалу Al Jazeera заявил в понедельник глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран никогда не изменит свою политику в регионе из-за санкций или угроз США", - сказал он. При этом Зариф исключил возможность диалога с Вашингтоном, назвав призывы президента США Дональда Трампа "пропагандой". "Любой диалог с Соединенными Штатами начнется только тогда, когда они будут действовать как государство, уважающее других, и прекратят действие санкций", - пояснил дипломат.






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