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Эрдоган обвинил США в намерении нанести Турции удар "в спину"

Эрдоган обвинил США в намерении нанести Турции удар "в спину"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник о намерениях Вашингтона нанести Анкаре удар "в спину", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С одной стороны, вы [США] вместе с нами входите в НАТО, с другой - вы пытаетесь нанести вашему стратегическому партнеру удар в спину. Разве это допустимо?" - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.



 

 

 




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