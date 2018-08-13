Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник о намерениях Вашингтона нанести Анкаре удар "в спину", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С одной стороны, вы [США] вместе с нами входите в НАТО, с другой - вы пытаетесь нанести вашему стратегическому партнеру удар в спину. Разве это допустимо?" - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.





