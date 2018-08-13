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Асад поручил подготовить план послевоенного развития Сирии

Асад поручил подготовить план послевоенного развития Сирии

В Сирии по поручению президента Башара Асада разрабатывается план послевоенного развития страны, как передает Арменпресс, об этом сообщил министр муниципального управления и экологии Сирии Хуссейн Махлюф.

"Принимаются меры по административной реформе и по поручению президента Башара Асада идет подготовка плана всеобщего поствоенного развития, чтобы переходить с этапа гуманитарной помощи к этапу восстановления и развития производства", - сказал журналистам Махлюф, который возглавляет координационный комитет страны по возвращению беженцев.

 

 




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