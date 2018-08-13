Вертолет с альпинистами из России разбился в Таджикистане. Пять человек погибли

Вертолет Ми-8 с группой альпинистов из России совершил жесткую посадку в горах Таджикистана. В результате происшествия погибли три альпиниста и два члена экипажа, как передает Арменпресс, об этом сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

"К сожалению, все трое альпинистов, что погибли при жесткой посадке вертолета - россияне", - сказала Интерфаксу пресс-секретарь комитета Таджикистана Умеда Юсуфи.

На борту вертолета находилась группа из 15 альпинистов - 13 россиян, один гражданин Беларуси и один испанец, а также три члена экипажа из Таджикистана.

Вертолет совершил жесткую посадку в воскресенье, 12 августа. Альпинисты возвращались на нем в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоила Сомони.

Причина жесткой посадки пока неизвестна.