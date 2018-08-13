СМИ: Иран представил баллистическую ракету нового поколения

Иранские военные продемонстрировали в понедельник баллистическую ракету нового поколения Fateh Mubeen. Об этом со ссылкой на министерство обороны Ирана сообщает агентство Tasnim.

На презентации присутствовал глава иранского военного ведомства Амир Хатами, который поздравил армию и военных конструкторов с завершением работы над новой ракетой. "Сегодня наша промышленность обеспечивает все разнообразные потребности страны в области обороны", - отметил он.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, технические характеристики ракеты в сообщении Tasnim не приводятся.

В пятницу американские СМИ сообщили, что разведка США засекла первое в текущем году испытание Ираном баллистической ракеты семейства Fateh. Ракета была запущена с базы Корпуса стражей исламской революции (элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) на юго-востоке страны и пролетела более 160 км над Ормузским проливом до полигона в пустыне на иранской территории.