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Сын Никола Пашиняна принес воинскую присягу

Сын Никола Пашиняна принес воинскую присягу

Сын Никола Пашиняна принес воинскую присягу.  Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook опубликовал фотографию сына, Ашота Пашиняна, который проходит воинскую службу в Арцахе.

«Мой сын приносит военную присягу», - подписал снимок глава Правительства Армении.

Как сообщалось ранее, сын премьер-министра отбыл на службу 9 июля. Он добровольно будет отбывать воинскую обязанность в Арцахе.


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