Аятолла Хаменеи увидел корень экономических проблем Ирана в ошибках руководства

Корень экономических проблем Ирана кроется не только в американских санкциях, но и в ошибках внутреннего руководства, заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, выступая в Тегеране, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Эксперты в экономике и многие власти полагают, что причина этой проблемы не только зарубежная, она внутренняя. Основная проблема не в санкциях, а в том, как мы с ними справляемся", - приводят в твиттере западные СМИ и журналисты выдержки из его выступления.

"Непродуктивное управление оказывает давление на обычных иранцев больше, чем санкции. Я не могу назвать это предательством, но это большая ошибка в управлении", - добавил Али Хаменеи.

Ранее США возобновили действие первого блока санкций против Ирана.