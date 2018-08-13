Левон Тер-Петросян и АНК готовы давать свидетельские показания по делу 1-го марта: Арам Манукян

Левон Тер-Петросян готов давать свидетельские показания по делу 1-го марта. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал член АНК Арам Манукян.

«Все те, кто может оказаться полезными в раскрытии дела, должны быть рады явиться в следственную службу и дать показания. В этой стране нет ни единого человека, который более был бы заинтересован раскрытием дела 1-го марта, чем Левон Тер-Петросян»,- сказал член АНК Арам Манукян.

По его словам, в течение 10 лет АНК собирал материалы, и готов предоставить их правоохранительным органам.

«В течение 10 лет АНК собирал материалы, издавал книги, снимал фильмы, обращался в международные инстанции, составил возможные списки преступников. Мы имеем списки тех полицейских, кто давал ложные показания, списки прокуроров, кто выдвигал ложные обвинения. Последнюю работу мы проделали прямо перед 10-й годовщиной 1-го марта. После публикации сборника документов, мы направили экземпляры всем заинтересованным сторонам. Этого сборника достаточно, чтобы раскрыть дело 1-го марта. Материалов так много, что они полностью доказывают запрограммированность и осуществление преступлений 1-го марта»,- сказал он.

По его словам, лица, которые ранее были обвиняемыми по делу 1-го марта, сейчас дают показания в статусе пострадавших.

Как сказал член АНК Арам Манукян, по его мнению, мера пресечения в отношении Роберта Кочаряна должна оставаться неизменной – арест.