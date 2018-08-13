Попытки ЦБ Турции успокоить рынки не увенчались успехом

Обещание Центробанка Турции обеспечить ликвидностью финансовую систему в условиях валютного кризиса не смогло поддержать финансовые рынки: курс лиры продолжает падение, турецкие фондовые индексы резко снижаются в понедельник.

По данным на 12:00 по московскому времени лира теряет около 7% по отношению к доллару, курс составляет 6,8666 лиры.

Курс лиры опускался в ходе торгов до очередного рекордного минимума - 7,2362 лиры. Он несколько сократил снижение после объявления Центробанком о мерах поддержки финкомпаний, однако затем вновь усилил спад.

Индекс акций крупнейших компаний Турции BIST National 100 теряет 3,5% в ходе торгов. В пятницу он снизился на 2,3%.

Согласно данным агентства Bloomberg, совокупная капитализация компаний индекса в лирах уменьшилась почти на 20% с начала 2018 года, в долларовом выражении - на 55%.

Акции банков являются лидерами падения в BIST National 100, индикатор этого сектора в понедельник рухнул на 3,3%. Резкое ослабление лиры усиливает опасения относительно состояния финансового сектора Турции, пишет газета Financial Times.