Продолжается строительство отрезков дорог Давиташен-Аштарак и Бабаджанян-Аштарак на транспортном кольце, объезжающем Ереван. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. Строительство посетили и.о. мэра Еревана Камо Ареян и вице-мэр Ваге Никоян.

Новая дорога Давиташен-Аштарак, строительство которой реализуется в рамках 2-го транша инвестиционной программы устойчивого городского развития, финансируемой Азиатским банком развития, будет иметь 6 полос движения, шириною до 28 м и длиною в 5,4 км.

По окончании строительства административный район Давиташен будет связан с Аштаракским шоссе – западными воротами Еревана.

В ходе строительства дорожного участка Бабаджанян-Аштаракское шоссе, которая будет иметь 6 полос движения, шириною в среднем 24м, длиною в 9,4 км, в ходе строительных работ все необходимые коммуникации будут перенесены с проезжей части, дорога будет также обеспечена светодиодным освещением(LED).

Строительство объездной дороги Еревана, предусмотренной Генпланом Еревана, началось с 2014 года.

С января 2014 года был дан старт дорожно-строительным работом, и уже в декабре 2016 года была сдана в эксплуатацию дорога, связывающая проспект Аршакуняца с улицей Шираки и Арташатским шоссе. Построенная в соответствии с международными стандартами автодорога длиною в 5 км обеспечивает южный въезд стратегического значения, что на протяжении десятилетий было мечтой для ереванцев. Совместно с Азиатским банком развития продолжив поэтапную реализацию строительства западной объездной дороги Еревана, в апреле прошлого года мы начали строительство новой дороги Давташен-Аштаракское шоссе. Как вы уже убедились, строительство идет полным ходом, и дорога будет сдана в эксплуатацию до конца года. Кстати, хочу также отметить, что в рамках строительства новой дороги Давташен-Аштаракское шоссе, нам удалось решить еще одну важную задачу. На участке частных домов административного района Давташен, прилегающего к данной дороге, построена новая канализационная система, которой до этого не было и являлась серьезной проблемой для жителей»,-отметил мэр столицы.

Строительство нового дорожного участка улица Бабаджанян-Аштаракское шоссе планируется завершить через два года.

В январе текущего года началось строительство самого длинного и важного участка объездной дороги – участка улица Бабаджанян-Аштаракское шоссе. Эти работы планируется завершить через два года. Более того, мы также можем сказать, что за тот же период мы полностью завершим строительство дороги длинною в 23 км обходящую центр города.

Ответственным лицам поручено обратить особое внимание благоустройству и озеленению прилегающих к дороге территорий, в том числе строительству оросительной системы для обеспечения ухода за зелеными насаждениями.Уже в начале 2020 года город будет иметь дорогу длинною в 23 км, соответствующую современным стандартам, обходящую центр города, которая свяжет северные и южные ворота Еревана, разгрузив центр и главные улицы города от транспортных потоков.