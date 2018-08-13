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СМИ: Иран намерен предложить скидку на нефть своим азиатским клиентам

СМИ: Иран намерен предложить скидку на нефть своим азиатским клиентам

Иран намерен предоставить скидку на покупку нефти своим клиентам в Азии. Об этом сообщило в понедельник агентство IRNA со ссылкой на источник в министерстве нефти страны, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Скидка для клиентов является нормальной практикой на мировом рынке, к которой прибегают все производители, - сказал источник. - В данный момент ведется согласование долгосрочных контрактов на продажу нефти".

Источник добавил, что "рынок Азии имеет большее значение, чем другие рынки, поскольку здесь находятся крупные экономические игроки, такие как Индия и Китай". "Эти страны быстро развиваются, поэтому они увеличивают потребление нефти", - отметил он.





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