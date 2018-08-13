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Величайшая певица в истории оказалась при смерти

Величайшая певица в истории оказалась при смерти

Американская певица Арета Франклин находится при смерти. Об этом сообщил кинокритик Роджер Фридман в своей колонке на портале Showbiz 411.

По его словам, 76-летняя «королева соула» серьезно больна, семья собралась у ее постели. Близкие артистки просят поклонников помолиться за нее.

В 2010 году у Франклин диагностировали рак. Ее последнее выступление состоялось в ноябре 2017-го для фонда борьбы со СПИДом, основанного певцомЭлтоном Джоном.

Арета Франклин — первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. В 2008 году журнал Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории.

 

 




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