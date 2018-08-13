Время в Ереване: 11:07:36,   13 Август

Кабмин ФРГ: Меркель 18 августа встретится с Путиным

Кабмин ФРГ: Меркель 18 августа встретится с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в субботу, 18 августа, встречу с российским президентом Владимиром Путиным в своей резиденции в Мезеберге.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Речь будет идти о двусторонней повестке, точно будет затронута тема сирийского конфликта, который уже давно нас заботит, а также ситуация на востоке Украины и вопросы энергетики", - сказал он.



 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации