Кабмин ФРГ: Меркель 18 августа встретится с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в субботу, 18 августа, встречу с российским президентом Владимиром Путиным в своей резиденции в Мезеберге.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Речь будет идти о двусторонней повестке, точно будет затронута тема сирийского конфликта, который уже давно нас заботит, а также ситуация на востоке Украины и вопросы энергетики", - сказал он.
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