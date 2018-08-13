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Министр энергетики Ирана сообщил о начале переговоров о снабжении РФ электроэнергией – через территорию Армении

Министр энергетики Ирана сообщил о начале переговоров о снабжении РФ электроэнергией – через территорию Армении

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан сообщил о начале переговоров о снабжении РФ электроэнергией – через территорию Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство ТАСС.

«Мы начали переговоры с Арменией о возможности снабжения РФ электроэнергией»,- сказал он. По его словам, для энергетикки Ирана важным является подключение к европейским сетям электроснабжения, причем, у Тегерана есть несколько путей для достижения этой цели. «Один из вариантов – подключение через наших северных соседей»,- сказал он.


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