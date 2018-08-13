Британские СМИ: соглашение по Каспийскому морю открывает путь энергопроектам

Пять прикаспийских стран заключили на пятом Каспийском саммите после длительных споров соглашение, открывающее путь к крупным энергетическим проектам.

Такое мнение выражают британские СМИ, комментируя итоги состоявшегося в Актау форума, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Россия обязалась углублять сотрудничество с Ираном и его центральноазиатскими соседями через знаменательную сделку по разделу Каспийского моря, потенциально проложив путь для долгожданных энергетических проектов и подтвердив военное превосходство России над самым большим в мире озером", - отмечает газета Financial Times.

Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркмения "подписали в воскресенье соглашение с целью управления регионом, в котором находятся большие запасы углеводородов", считает газета.

Документ по правовому статусу Каспийского моря, отмечает газета Guardian, "рассматривается как жизненно важный" для Ирана после санкций со стороны США. "Дипломаты назвали этот документ региональной конституцией", он стал результатом "очень сложной дипломатической победы", указывает издание. "Своевременная сделка последовала после обещания президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении иранской энергетической отрасли в попытке добиться сокращения продажи нефти Тегераном", - указывает газета Daily Express. Она "может придать импульс реализации многих проектов", констатирует издание.