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Колокол подаренный благотворителями из Украины зазвенел в армянской церкви

Колокол подаренный благотворителями из Украины зазвенел в армянской церкви

В церкви Пресвятой Богородицы города Ахтала, 12 августа, после многолетнего перерыва снова зазвенел колокол, об этом сообщил отец Этум Тарвердян. Как сообщает AnalitikaUA.net, священник назвал день историческим и поблагодарил семьи Петросян и Мкртчян, а также председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна и заместителя председателя САУ Давида Мкртчяна.

Напомним, украинские меценаты прошлой осенью передали в дар церкви Пресвятой Богородицы города Ахтала в Лорийской области Армении древний колокол.

Как известно, Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей.

 




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