Колокол подаренный благотворителями из Украины зазвенел в армянской церкви

В церкви Пресвятой Богородицы города Ахтала, 12 августа, после многолетнего перерыва снова зазвенел колокол, об этом сообщил отец Этум Тарвердян. Как сообщает AnalitikaUA.net, священник назвал день историческим и поблагодарил семьи Петросян и Мкртчян, а также председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна и заместителя председателя САУ Давида Мкртчяна.

Напомним, украинские меценаты прошлой осенью передали в дар церкви Пресвятой Богородицы города Ахтала в Лорийской области Армении древний колокол.

Как известно, Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей.