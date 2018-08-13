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В Гюмри будет основан новый сквер

В Гюмри будет основан новый сквер

В Гюмри на территории, приобретенной еще в прошлом году компанией «Ташир Групп» на улице Руставели, будет основан новый сквер с маленьким фонтаном.

Территория была приобретена у 2 частных лиц, изначально здесь планировалось построить ресторанно-гостиничный комплекс.

«Позже шланы изменились, и сейчас территорию хотят озелениыь и благоустроит»,- сказал в беседе с «Арменпресс» главный архитектор Гюмри Генрик Гаспарян. По его словам, сквер будет бесплатно предоставлен на общественное пользование.

«В то же время, будет укпреплено здание историко-культурного значения на этой территории. Ведется проектная работа по реконструкции этого здания, пока его функциональное назна чение не определено. Работа по укреплению здания начнется через 10-15 дней»,-сказал он.

Арменуи Мхоян


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