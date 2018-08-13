Более 100 газет США в один день опубликуют статьи о недопустимости нападок Трампа на СМИ

Более 100 печатных изданий США на этой неделе намерены по согласованию опубликовать редакционные статьи и высказать в них озабоченность в связи с продолжающимися нападками президента Дональда Трампа на работников СМИ, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщила телекомпания CNN, с подобной инициативой выступила газета The Boston Globe. "Мы собираемся опубликовать 16 августа редакторскую статью об опасностях нападок со стороны администрации [США] в адрес прессы и просим другие [издания] опубликовать их собственные статьи в этот же день", - приводит канал заявление редакции базирующейся в Бостоне (штат Массачусетс) газеты.

Как заявила телеканалу представитель The Boston Globe Марджори Притчард, на призыв газеты откликнулись уже более сотни периодических изданий США.

"Все они полны решимости противостоять нападкам Трампа на журналистику", - отметила Притчард.

Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные СМИ США в том, что они, по его мнению, предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая газету The New York Times, публикуют заведомо ложную информацию. Работающих в них журналистов глава Белого дома называл "врагами народа".



