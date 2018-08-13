Кольцо с бриллиантом за 30 тысяч долларов пропало в мусоре и нашлось за 4 минуты

Семья из американского города Сан-Диего, штат Калифорния, случайно выбросила на помойку кольцо с бриллиантом, стоившее 30 тысяч долларов (два миллиона рублей), но коммунальные службы помогли его найти. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Драгоценность попала в мусор во время уборки в доме. К тому времени, когда владельцы кольца спохватились, его уже доставили на свалку.

Семья обратилась к городским властям и попросила помочь. Рабочие при помощи записей GPS определили, какой именно мусоровоз заезжал в их квартал и куда он направился, а затем за считанные минуты отыскали пропажу.