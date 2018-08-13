Сотрудник фонда «СОС детские деревни» арестован по подозрению в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетнему воспитаннику

В рамках уголовного дела, расследуемого в Тавушском следственном управлении СК Армении, арестован сотрудник отделения «Иджеван» фонда «СОС детские деревни», по подозрению в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетнему воспитаннику. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По предварительным данным, в мастерской детского учреждения 18-го марта сего года по отношению к несовершеннолетнему воспитаннику 2003-го г.р. отделения «Иджеван» фонда «СОС детские деревни» были совершены развратные действия.

В результате следственно-оперативных действий выявились обстоятельства инцидента, личность подозреваемого – сотрудника отделения «Иджеван» фонда «СОС детские деревни», который был арестован.

Были добыты сведения о подобных действиях указанного лица и в отношении других воспитанников. Предпринимаются меры по выяснению обстоятельств дела, расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.