Курс доллара превысил 68 рублей впервые с 18 апреля 2016 года

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 94 копейки и достиг 68,66 рубля, превысив 68-рублевую отметку впервые с 18 апреля 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро на открытии торгов увеличился на 90 копеек и составил 78,15 рубля.

В последний раз европейская валюта была выше 78 рублей 11 апреля 2018 года.

Рубль находится под серьезным давлением несколько дней подряд. В минувшую пятницу доллар превысил психологически важную отметку в 67 рублей.

Волатильность на валютном рынке и ослабление рубля в последние несколько дней является реакцией на новости о потенциальных санкциях со стороны США.