В одной из квартир в Ереване вспыхнул пожар: есть пострадавший

Как сообщает МЧС Армении, 13-го августа в 09:10 в службу "911" поступил сигнал о том, что в одной из квартир на 13-м этаже здания N47 по улице Раффи произошла утечка газа из баллона, что привело к пожару. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место выехали два боевых расчета.Выяснилось, что утечка произошла из 3-хкилограммового баллона на закрытом балконе квартиры, а возгорание было ликвидировано силами жителей.Спасатели вынесли баллон из квартиры во двор и устанолили дежурство вплоть до полного его опорожнения.Житель квартиры 1964 года рождения получил ожоги правой руки. Прибывшие врачи оказали ему помощь на месте.