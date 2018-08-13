Время в Ереване: 11:07:36,   13 Август

В одной из квартир в Ереване вспыхнул пожар: есть пострадавший

В одной из квартир в Ереване вспыхнул пожар: есть пострадавший

Как сообщает МЧС Армении, 13-го августа в 09:10 в службу "911" поступил сигнал о том, что в одной из квартир на 13-м этаже здания N47 по улице Раффи произошла утечка газа из баллона, что привело к пожару. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место выехали два боевых расчета.

Выяснилось, что утечка произошла из 3-хкилограммового баллона на закрытом балконе квартиры, а возгорание было ликвидировано силами жителей.

Спасатели вынесли баллон из квартиры во двор и устанолили дежурство вплоть до полного его опорожнения.

Житель квартиры 1964 года рождения получил ожоги правой руки. Прибывшие врачи оказали ему помощь на месте.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации