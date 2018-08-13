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Все автодороги в Армении проходимы: автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств

Все автодороги в Армении проходимы: автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств

Министерство ЧС РА сообщает, что 13-го августа по положению на 11:00 часов в Армении все автодороги проходимы. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На дороге, ведущей к храму Гарни, будут произведены взрывные работы, по каковой причине она будет закрыта на 5 часов.

Продолжается работа по ремонту дороги на 24-м км дороги Ванадзор-Алаверди, поэтом у водителям предлагается ездить по объездным дорогам.

 Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.


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