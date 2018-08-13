Все автодороги в Армении проходимы: автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств
11:32, 13 Август, 2018
Министерство ЧС РА сообщает, что 13-го августа по положению на 11:00 часов в Армении все автодороги проходимы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На дороге, ведущей к храму Гарни, будут произведены взрывные работы, по каковой причине она будет закрыта на 5 часов.
Продолжается работа по ремонту дороги на 24-м км дороги Ванадзор-Алаверди, поэтом у водителям предлагается ездить по объездным дорогам.Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.