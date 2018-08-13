Сотрудники «Лидиан Армения» проводят акцию протеста против здания правительства Армении и требуют встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. Как передает «Арменпресс», они требуют пояснить ситуацию.

Сотрудник «Лидиан Армения», эколог Мхитар Аршакян сказал, что эксплуатация рудника «Лидиан Армения» не представляет собой опасности для окружающей среды. «Еще 10 лет назад я начал бороться против эксплуатации рудника, однако когда я начал работать в «Лидиан Армения», понял, что эксплуатация рудника «Лидиан Армения» не представляет собой опасности для окружающей среды»,- сказал он. До этого они передали премьер-министру 2 шисьма, и сейчас ждут ответа. По их словам, без ответа они не уйдут отсюда.

Помощник руководителя аппарата премьер-министра Армении Микаэл Нагапетян сообщил, что передал требования протестующих помощнику премьер-министра Армении Наири Саргсяну.

13-го июля с заявлением выступили жители окружающих Амулсар общин, призывая правительство прекратить блокаду дорог Амулсара и восстановление их конституционного права на работу.

Дороги к Амулсару блокируют сторонники экологического движения, которые требуют прекратить работу рудника «Лидиан Армения», утверждая, что эксплуатация рудника «Лидиан Армения» представляет собой опасность для окружающей среды. Компания «Лидиан Армения» утверждает, что риски на их предприятии сведены к минимуму. По словам директора «Лидиан Армения» Айка Алояна, акции протеста наносят им ежедневный ущерб в размере 500 тысяч долларов, около 500 сотрудников из окрестных деревень лишаются работы. «Лидиан Армения» обратилась к правительству Армении и ожидает конкретных решений.