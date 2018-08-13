АВС: Белый дом грозит последствиями экс-сотруднице, тайно записывавшей разговоры с Трампом

Юристы Белого дома изучают, какие меры они могут предпринять по отношению к бывшей сотруднице аппарата резиденции главы государства Омаросы Маниголт-Ньюман, которая тайно записывала на диктофон свои разговоры с президентом США Дональдом Трампом и его помощниками. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания ABC, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее Маниголт-Ньюман передала в распоряжение телеканала АВС аудиозапись разговора с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. На ней слышно, как стороны обсуждают увольнение Маниголт-Ньюман. Последняя заявляет, что ей после ухода из Белого дома был предложен контракт, предусматривающий ежемесячную выплату $15 тыс. в обмен на молчание, однако она от него отказалась.

По данным АВС, в Белом доме рассматривают возможные шаги юридического характера по отношению к Маниголт-Ньюман, чтобы наказать ее за обнародование записи разговора с Келли, а также в дальнейшем запретить публиковать новые пленки, о наличии которых она говорила.

Маниголт-Ньюман была уволена из аппарата Белого дома несколько месяцев назад. На этой неделе в свет должна выйти ее книга, в которой она, по данным СМИ, крайне нелицеприятно отзывается о Трампе.