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В Испании более 130 человек пострадали при обрушении платформы на концерте

В Испании более 130 человек пострадали при обрушении платформы на концерте

Порядка 130 человек пострадали при обрушении деревянной конструкции во время концерта на набережной в испанском городе Виго, автономное сообщество Галисия, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье вечером во время одного из концертов, который проводился в рамках фестиваля O Marisquiño. Деревянная платформа на набережной не выдержала веса зрителей и обрушилась, в результате чего много людей упали в воду. Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы, состояние четырех из них оценивается, как тяжелое.

На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Сотрудники правопорядка оцепили зону ЧП.

 

 

 

 




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