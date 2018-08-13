Третий межкорейский саммит состоится в сентябре в Пхеньяне

Третья в этом году встреча между руководителями двух корейских государств состоится в сентябре в столице КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Договоренность о встрече была достигнута на переговорах между делегациями Южной Кореи и КНДР на министерском уровне, состоявшихся в деревне Панмунджом в демилитаризованной зоне, говорится в сообщении со ссылкой на южнокорейское министерство по делам национального объединения.

Ранее представитель администрации президента Южной Кореи заявил журналистам, что "Пхеньян будет рассматриваться как место встречи в соответствии с совместным заявлением (предыдущего саммита - ИФ)".

Первые две встречи лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в апреле и мае этого года.