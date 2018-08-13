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Участники программы «Шаг к дому» посетят «Тумо» и «Лофт»

Участники программы «Шаг к дому» посетят «Тумо» и «Лофт»
Часть участников программы «Шаг к дому» посетит 13-го августа центр творческих технологий «Тумо», а другая часть – центр саморазвития «Лофт». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства диаспоры Армении. Планируется также встреча с репатриантами.


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