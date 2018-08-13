Более 50 детей госпитализированы из-за отравления в спортивном лагере в Дагестане

Более 50 детей госпитализированы с кишечной инфекцией после массового отравления в спортивном лагере в Дагестане, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, передает Арменпресс.

"По предварительной информации, в Шамильском район в населенном пункте Хучада поступило сообщение о массовом отравлении, всего с острой кишечной инфекцией в местную больницу обратились 73 ребенка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после осмотра врачей 54 ребенка были госпитализированы.

Всего в лагере на момент происшествия отдыхали 90 детей, добавил источник.