Более 50 детей госпитализированы из-за отравления в спортивном лагере в Дагестане
Более 50 детей госпитализированы с кишечной инфекцией после массового отравления в спортивном лагере в Дагестане, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, передает Арменпресс.
"По предварительной информации, в Шамильском район в населенном пункте Хучада поступило сообщение о массовом отравлении, всего с острой кишечной инфекцией в местную больницу обратились 73 ребенка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после осмотра врачей 54 ребенка были госпитализированы.
Всего в лагере на момент происшествия отдыхали 90 детей, добавил источник.
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