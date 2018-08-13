Американский эсминец с ракетами Tomahawk вошел в Черное море

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Carney, оснащенный ракетами Tomahawk и Harpoon вошел в Черное море. Корабль проводит операции по обеспечению безопасности на море и укреплению совместимости флотов союзников и партнеров в регионе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эсминец Carney — корабль типа Arleigh Burke. Он оснащен системой противоракетной обороны Aegis, ракетами Tomahawk и Harpoon, а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки.

Согласно положениям конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.