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СМИ: в Бухаресте более 6 тыс. человек участвуют в митинге

СМИ: в Бухаресте более 6 тыс. человек участвуют в митинге

Более 6 тыс. протестующих вышли в воскресенье на площадь Виктории в Бухаресте на третий день антиправительственных манифестаций. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, участники требуют отставки левоцентристского правительства и проведения досрочных выборов, размахивают флагами Румынии, США и стран Евросоюза.

Антиправительственные манифестации проводятся и в других крупных городах Румынии.

Демонстрации протеста организуются на площади Виктории перед зданием кабинета министров с пятницы. В тот день после неоднократных столкновений между жандармами и манифестантами площадь была очищена силами правопорядка при помощи гранат со слезоточивым газом и водомета. В ходе столкновений пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов.

 

 

 

 




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