Число пострадавших от землетрясения в Китае возросло до восьми

Число пострадавших от землетрясения в китайской юго-западной провинции Юньнань увеличилось до восьми, их жизни ничего не угрожает, сообщили местные власти, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в уезде Тунхай города Юйси в провинции Юньнань в 1.44 по местному времени (20.44 субботы мск). Первоначально сообщалось, что пострадал лишь один человек.

Сейсмологи зафиксировали более 120 афтершоков разной магнитуды. Судя по фотографиям и видео, размещенным в социальных сетях, люди быстро выбежали из зданий на улицу, возможно, благодаря этому удалось избежать жертв. Некоторые здания были разрушены, у многих обвалилась штукатурка, вдоль стен тянутся глубокие трещины. На улицах города стоят побитые автомобили, с полок в магазинах попадали товары.

Спасательные работы продолжаются, пожарные разбирают завалы.