Чрезвычайное положение объявлено в районе лесного пожара на острове Эвбея

Губернатор области Континентальная Греция Костас Бакояннис в воскресенье объявил чрезвычайное положение в муниципалитете Дирфион-Мессапион на острове Эвбея, где пожарные борются с сильным лесным пожаром в горном районе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Органы местного самоуправления помогают тушению пожара всеми силами, - написал Бакояннис на своей странице в Facebook. - Наша забота - люди и их собственность. Мы только что объявили чрезвычайное положение в муниципалитете. Призываем всех следовать указаниям полиции и Пожарной охраны".

Созван Совет по управлению кризисами

По словам представителя Пожарной охраны, "с учетом серьезности и опасности ситуации был созван Совет по управлению кризисами, который провел совещание в присутствии министра внутренних дел Паноса Скурлетиса".

Основной очаг пожара, который пока не удается взять под контроль, находится в районе поселка Кондодеспоти, который, как и соседний поселок Ставрос, был эвакуирован. Борьбу с огнем на Эвбее ведут 186 человек, задействованы 62 пожарные машины. В течение дня им помогали пять вертолетов и шесть самолетов, но с наступлением темноты авиация перестала работать и вновь приступит к тушению с утра.