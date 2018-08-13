Сотрудничество с частными организациями сберегает государство миллионы драмов: интервью с министром диаспоры

Новое правительство, сформировавшееся в результате бархатной революции, сформировало новую логику и повестку в отношениях Армении с диаспорой.

В диаспоре царят новые настроения, увеличились ожидания, и все это надо перевести в ощутимые результаты.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян, комментируя программы, осуществляемые руководимым им ведомством.

- Вы находитесь в должности министра диаспоры Армении уже примерно 3 месяца. В первые дни вы говорили об эффективности расходов на различные программы. В этом контексте произошли определенные именения. О каких результатах можно говорить сегодня?

- Думаю, это начало сотрудничества с частными организациями. Думаю, что надо сделать реальностью сотрудничество государства с частными организациями на основе доверия. Благодаря совместным с частными организациями действиям, мы успешно провели переходный период программы «Иди домой», организовали программу «Шаг к дому» и пр.

С каждым днем все больше сторонников появляется у программы «Потенциал» - «ՆերՈւժ». Сотрудничество с частными организациями сберегает государство миллионы драмов, и, что более важно, мы основываем новую культуру сотрудничества государства с частными организациями по принципу полного взаимодоверия.

- В первые дни своей работы вы сказали, что репатриация будет одним из ваших приоритетов. Какие программы намечены в этом направлении?

- Новое правительство, сформировавшееся в результате бархатной революции, сформировало новую логику и повестку в отношениях Армении с диаспорой.В диаспоре царят новые настроения, увеличились ожидания, и все это надо перевести в ощутимые результаты. После революции репатриировали сотни наших соотечественников, многие планируют свое возвращение, подготавливают его, пишут нам письма.

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