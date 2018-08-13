В Шарлоттсвилле во время протестов задержали четыре человека

Полиция американского города Шарлоттсвилль задержала четырех человек во время воскресных протестов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

В воскресенье шествия и митинги сторонников ультраправых организаций и их противников главным образом проходят в Вашингтоне и Шарлоттсвилле. В частности, несколько тысяч противников ультраправых организаций собрались возле Белого дома, их число значительно превышает представителей правых.

Акции приурочены к первой годовщине событий в городе Шарлоттсвилль в штате Виргиния, где во время аналогичного шествия ультраправых произошли массовые столкновения, в результате которых погиб один человек.