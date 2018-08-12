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Собравшиеся на площади Республики дали старт циклу мероприятий, посвященных Международному дню молодежи

Собравшиеся на площади Республики дали старт циклу мероприятий, посвященных Международному дню молодежи

Собравшиеся на  площади Республики дали старт циклу мероприятий, посвященных Международному  дню молодежи.

Как  стало известно Арменпресс с официального сайта представительства ЕС в  Армении в Facebook, глава отдела  сотрудничества  представительства ЕС Хоа-Бин Аджемян и замминистра РА  по вопросам спорта  и молодежи Кристине  Асатрян поздравили всех и пожелали  доброго пути участникам, отъезжающим в  Иджеван.

Мероприятия, посвященные Международному  дню молодежи, продолжатся в  Иджеване, куда соберутся молодые  люди  со всех концов  Армении и примут участие  в  мероприятиях.

Представительство ЕС, как и другие  организации,  присоединилось  к  мероприятиям «Совместным завтраком знакомства».

 




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