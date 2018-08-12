Собравшиеся на площади Республики дали старт циклу мероприятий, посвященных Международному дню молодежи.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта представительства ЕС в Армении в Facebook, глава отдела сотрудничества представительства ЕС Хоа-Бин Аджемян и замминистра РА по вопросам спорта и молодежи Кристине Асатрян поздравили всех и пожелали доброго пути участникам, отъезжающим в Иджеван.

Мероприятия, посвященные Международному дню молодежи, продолжатся в Иджеване, куда соберутся молодые люди со всех концов Армении и примут участие в мероприятиях.

Представительство ЕС, как и другие организации, присоединилось к мероприятиям «Совместным завтраком знакомства».