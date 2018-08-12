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Армен Ашотян прокомментировал положения Конвенции о статусе Каспия, представляющие важность и содержащие вызовы

Армен Ашотян прокомментировал положения Конвенции о статусе Каспия, представляющие важность и содержащие вызовы

Депутат от фракции РПА, председатель  постоянного комитета НС РА по внешним  вопросам Армен Ашотян прокомментировал некоторые положения  Конвенции о статусе  Каспия, представляющие  важность и содержащее  вызовы.

Как  передает Арменпресс, он написал в  Facebook:

«Пока мы варимся в нашем внутриполитическом котле, напоминая банку со скорпионами, в  регионе  происходят серьезнейшие  геополитические  изменения. Главы стран Каспийской пятерки – России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана подписали в Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Это может стать фундаментом для  глобальных сдвигов  и в  нашем регионе.

Вот некоторые  положения, представляющие  для  нас вызовы: 

  1. Произошло максимально приемлемое для  Азербайджана разделение, и теперь он может в больших объемах исследовать каспийский шлейф  для  добычи и экспорта энергоносителей в  больших объемах.
  2. Транскаспийский газопровод, который  свяжет экспортирующие  инфраструктуры  Азербайджана и Туркмении, может быть построен только при согласии пяти сторон. Это положение  чрезвычайно важно для России и Ирана.
  3. Будет запрещено военное присутствие  третьей  стороны в  бассейне  Каспия, что также выгодно  для России и Ирана.
  4. Фактически Россия и Иран согласились уступить Азербайджану  больше  энергоносителей – против  стратегических и долгосрочных гарантий, что де-факто укрепляет существующие  между нашими соседями связи.

Увлечение искусственной  внутриполитической  повесткой  может стоить нам слишком дорого, если на международных площадках не  произойдет укрепление  и консолидация национального политического капитала».

 




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