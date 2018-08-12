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Главы стран Каспийской пятерки подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Главы стран Каспийской пятерки подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Главы стран Каспийской пятерки – России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана подписали в Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,  это исторический для региона документ, работа над которым велась два десятилетия, с 1996 года.

Подписи  под конвенцией на торжественной церемонии, которая прошла в Актау после окончания пятого Каспийского саммита, поставили президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Ирана Хасан Роухани.

Специалисты  называют подписанный документ «Конституцией Каспийского моря». Конвенция предполагает, что основная площадь водной поверхности Каспийского моря останется в общем пользовании, а дно и недра страны поделят между собой – согласно договоренностям, достигнутым между ними на основе международного права.

 

 

 

 

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