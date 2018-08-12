В авиакатастрофе в Индонезии погибли 8 человек, 12-летний мальчик выжил

В авиакатастрофе, произошедшей в субботу в индонезийской провинции Папуа, погибли 8 человек, 12-летний мальчик – единственный, кто сумел выжить.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Assoсiated Press.

Мальчика госпитализировали, а 6 пассажиров и 2 члена экипажа найдены мертвыми.

Одномоторный самолет PC-6, принадлежащий частной компании Dimonin Air, исчез с радаров примерно через 40 минут после вылета, 11 августа. Самолет, совершавший рейсы между двумя районами Папуа, потерпел крушение в одном из лесных массивов в районе Оксибил.