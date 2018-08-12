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В авиакатастрофе в Индонезии погибли 8 человек, 12-летний мальчик выжил

В авиакатастрофе в Индонезии погибли 8 человек, 12-летний мальчик выжил

В  авиакатастрофе, произошедшей в субботу в индонезийской провинции Папуа, погибли 8 человек, 12-летний  мальчик – единственный, кто сумел выжить.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Assoсiated  Press.

Мальчика госпитализировали, а 6 пассажиров и 2 члена  экипажа найдены  мертвыми.

Одномоторный  самолет PC-6, принадлежащий  частной  компании  Dimonin Air, исчез с радаров  примерно через 40 минут после вылета, 11 августа. Самолет, совершавший рейсы между  двумя районами Папуа,  потерпел крушение в одном из лесных массивов в районе Оксибил.

 




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