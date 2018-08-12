Президент Венесуэлы обвинил в покушении на него экс-главу Колумбии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отдал приказ осуществить 4 августа покушение на него. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом венесуэльский лидер заявил в эфире государственного телевидения.

"Мое политическое и физическое убийство было подготовлено в Каса де Нариньо (президентская резиденция) в Боготе. Это был Хуан Мануэль Сантос, который с помощью оппозиционных политиков из венесуэльского правого крыла отдал приказ убить меня. Не имею ни малейшего сомнения в этом", - заявил Мадуро.

По его мнению, экс-глава Колумбии действовал совместно с оппозиционным членом Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхесом, который "получает приказ, ресурсы, материально-техническое обеспечение, поддержку и план".

Кроме того, он заявил, что некоторые участники покушения на него скрылись в Перу. "Мы знаем, что часть этих террористов отправилась в Перу, чтобы скрыться и найти какую-либо защиту. Я призываю правительство Перу поймать этих террористов и передать их венесуэльским властям в соответствии с международным правом", - сказал глава республики.

Мадуро добавил, что уже дал указание главе МИД Венесуэлы Хорхе Арреасе направить соответствующий запрос властям Перу.