Делегация комиссии Ай Дата Ливана посетила посольство ЕС в Ливане, где

состоялась встреча с советником по политическим вопросам посла Евросоюза в Ливане

Ту Кристофером Уэстхофом.

Об этом Арменпресс сообщили в комиссии Ай Дата Ливана.

Делегация представила советнику Уэстхофу ситуацию на линии соприкосновения

армянских и азербайджанских сил и на армяно-азербайджанской государственной

границе, в частности – на нахиджеванском направлении, выразив при этом озабоченность

в связи со скоплением азербайджанской силы.

Члены делегации подчеркнули, что скопление силы на границе и внутренние

процессы в Азербайджане создали тревожную атмосферу, которая ставит под угрозу один

из основополагающих принципов Заключительного хельсинкского акта – о неприменении

силы.

Они также подчеркнули важность исключения применения силы и мирного

урегулирования – на основе соглашений в рамках Минской группы ОБСЕ, которые

азербайджанская сторона до сих пор отрицает.

Советник Уэстхоф отметил, чтоподготовит доклад по поднятым вопросам и передат

его в Брюссель, а послу ЕС в Ливане Кристине Ласен будут доложены подробности

встречи.