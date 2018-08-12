Делегация комиссии Ай Дата Ливана посетила посольство ЕС в Ливане
Делегация комиссии Ай Дата Ливана посетила посольство ЕС в Ливане, где
состоялась встреча с советником по политическим вопросам посла Евросоюза в Ливане
Ту Кристофером Уэстхофом.
Об этом Арменпресс сообщили в комиссии Ай Дата Ливана.
Делегация представила советнику Уэстхофу ситуацию на линии соприкосновения
армянских и азербайджанских сил и на армяно-азербайджанской государственной
границе, в частности – на нахиджеванском направлении, выразив при этом озабоченность
в связи со скоплением азербайджанской силы.
Члены делегации подчеркнули, что скопление силы на границе и внутренние
процессы в Азербайджане создали тревожную атмосферу, которая ставит под угрозу один
из основополагающих принципов Заключительного хельсинкского акта – о неприменении
силы.
Они также подчеркнули важность исключения применения силы и мирного
урегулирования – на основе соглашений в рамках Минской группы ОБСЕ, которые
азербайджанская сторона до сих пор отрицает.
Советник Уэстхоф отметил, чтоподготовит доклад по поднятым вопросам и передат
его в Брюссель, а послу ЕС в Ливане Кристине Ласен будут доложены подробности
встречи.