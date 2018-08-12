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В результате стрельбы в Манчестере пострадали 10 человек

В результате стрельбы в Манчестере пострадали 10 человек

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате стрельбы в Манчестере в воскресенье. Как  передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Sky News.

Стрельба произошла  в районе Мосс-Сайд, в южной  части города.

На месте  происшествия проводятся следственные мероприятия, полиция  допрашивает свидетелей, изучает записи видеокамер.  По словам главы полиции Деби Дули, за несколько часов до начала стрельбы в районе Мосс-Сайд проходил Карибский карнавал, поэтому  на улицах было многолюдно. 

"Несколько человек находятся в больнице с травмами разной степени тяжести, однако жизни пациентов ничего не угрожает", - заявил он.

 

 

 

 




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