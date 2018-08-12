В результате стрельбы в Манчестере пострадали 10 человек

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате стрельбы в Манчестере в воскресенье. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Sky News.

Стрельба произошла в районе Мосс-Сайд, в южной части города.

На месте происшествия проводятся следственные мероприятия, полиция допрашивает свидетелей, изучает записи видеокамер. По словам главы полиции Деби Дули, за несколько часов до начала стрельбы в районе Мосс-Сайд проходил Карибский карнавал, поэтому на улицах было многолюдно.

"Несколько человек находятся в больнице с травмами разной степени тяжести, однако жизни пациентов ничего не угрожает", - заявил он.