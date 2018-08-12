В этом году 12 августа Армянская Апостольская церковь отмечает день Успения Пресвятой Богородицы.

Как передает Арменпресс, это четвертый из пяти Великих праздников Армянской Церкви и самый старый из семи праздников, посвященных Богоматери.

В Библии сведения о Богоматери отрывочны, а другие детали ее жизни, как и история Успения, сохранились и дошли до нас благодаря Святому Преданию Церкви

Согласно преданию, Св. Дева после распятия Иисуса Христа жила в Иерусалиме, под попечением Евангелиста Иоанна. Около 12 лет Богоматерь посещала могилу своего любимого Сына и непрерывно молилась. Во время одного из этих посещений ей явился архангел Гавриил и принес благую весть о ее успении на небеса. Богородица донесла эту весть своим родственникам и всем христианам, завещав, чтобы ее похоронили в Гефсимании. Незадолго до кончины Божьей Матери все апостолы, не сговариваясь между собой, собрались вместе в Ее Доме. Св. Дева завещала апостолу Иоанну отслужить Св. Литургию, чтобы в последний раз принять Св. Причастие. Пока апостолы плакали, Иоанн взял доску, отдал Богородице и попросил, чтобы та запечатлела на ней свой образ.

Богоматерь взяла доску, перекрестилась и положила на лицо, затем намочила слезами и попросила Бога, чтобы люди с помощью этой доски исцелялись от своих недугов и болезней. В третьем часу дня, когда апостолы окружили последнее ложе Богоматери, в Ее комнате вдруг засиял яркий Божественный свет и Сам Господь Иисус Христос сошел с неба в окружении ангелов и принял душу Своей Пресвятой Матери. Ее пречистое тело апостолы похоронили в пещере, закрыв вход в нее большим камнем. Конец земной жизни Св. Девы Церковь называет «сном», а не «смертью», дабы сделать понятным ее перемещение на небеса.

Св. Апостол Варфоломей, отсутствовавший на погребении, вернувшись в Иерусалим пожелал в последний раз увидеть Богоматерь. Апостолы по его просьбе решили открыть вход в пещеру, чтобы тот смог поклониться телу усопшей. Когда они отвалили камень, увидели пещеру пустой. Апостолы, дабы утешить Варфоломея, отдали ему доску с запечатленным на ней образом Богоматери. Согласно Св. Мовсесу Хоренци, первый просветитель Армении принес ее в Армению и поместил в местности, называемой Дарбноц (кузница) в губернии Андзевацьяц, где в дальнейшем в честь Богоматери были основаны церковь и женский монастырь.

В День празднования Успения Пресвятой Богородицы после Св. Литургии совершается освящение винограда. Освящается также весь урожай.

Армянская Церковь питает глубокое уважение и почитание к Богоматери, подчеркивая Ее чистоту, дух беспримерного смирения, добродетельное поведение и преданность. А для армянской женщины Св. Дева является воплощением добродетельной и преданной матери, хранительницей семейной святости.