Спикер НС РА Ара Баблоян направил послание по случаю Международного дня молодежи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, в послании говорится:

«Дорогие молодые люди, поздравляю вас с Международным днем молодежи, желаю вам осуществления ваших светлых мечтаний, а в собирательном смысле – миссии вашего поколения.

Сегодня Армения идет по пути укрепления независимости и интеграции и активного участия в мировых процессах. Посему вы должны усвоить достижения человеческой мысли и открывать новые горизонты в дальнейшем развитии и укреплении Армении.

Вам предоставлена активная роль особенно в становлении гражданского общества, укреплении демократических принципов во всех аспектах государственной и общественной жизни, а также формировании эффективной системы государственного управления.

Ваши успехи и победы – это успехи Армении и Арцаха, ибо именно вы должны развивать отечественную культуру, науку и экономику, обеспечивать достойное место нашей родины в мире. Так что все проблемы молодежи были и должны остаться в центре особого внимания государства. Будьте уверены, что делается все возможное для полноценного проявления ваших профессиональных умений и достижения успехов.

Дорогая молодежь, вновь поздравляю вас с Международным днем молодежи, желаю вам здоровья, мира, семейного счастья и благополучия, воли и целеустремленности.