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Ара Баблоян направил послание по случаю Международного дня молодежи

Ара Баблоян направил послание по случаю Международного дня молодежи

Спикер НС РА Ара Баблоян направил послание по случаю Международного дня  молодежи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, в  послании говорится:

«Дорогие  молодые люди, поздравляю вас  с Международным днем  молодежи, желаю вам осуществления ваших светлых мечтаний, а в собирательном смысле – миссии вашего поколения.  

Сегодня  Армения идет по пути укрепления  независимости и интеграции и активного участия в мировых процессах. Посему вы должны усвоить достижения  человеческой мысли и открывать новые  горизонты в дальнейшем развитии и укреплении Армении.

Вам  предоставлена  активная роль особенно в  становлении гражданского общества, укреплении демократических принципов во всех аспектах государственной  и общественной  жизни, а также формировании эффективной  системы государственного управления. 

Ваши успехи и победы – это успехи Армении и Арцаха, ибо именно вы должны  развивать отечественную культуру, науку и экономику, обеспечивать достойное  место нашей родины в  мире. Так что все проблемы молодежи были и должны  остаться в  центре особого внимания государства. Будьте  уверены, что делается все возможное для полноценного проявления ваших  профессиональных умений и достижения  успехов.

Дорогая молодежь, вновь поздравляю вас  с Международным днем  молодежи, желаю вам здоровья, мира, семейного счастья и благополучия, воли и целеустремленности.




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